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Пенсионерке возобновили соцвыплаты после обращения ее дочери к Путину

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Выплаты по статусу "Труженик тыла" 94-летней жительнице села Куршановичи Климовского района Брянской области Софье Степановне Масловой восстановлены, сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве; ранее СМИ передавали, что дочь Масловой обратилась к президенту Владимиру Путину, пожаловавшись, что ее мать не получает положенные по закону льготы.

Собеседник агентства пояснил, что шесть лет назад пенсионерка меняла прописку. При этом местные органы соцзащиты не были уведомлены об этом, этим и объясняется прекращение выплат. "Сейчас необходимые документы оформлены, и пенсионерка начнет получать выплаты с января", - сказал он.

Как отметили в правительстве Брянской области, пенсионерка также начнет получать льготные лекарства, технические средства реабилитации и социальные выплаты как инвалид первой группы.

По словам собеседника агентства, родственники пенсионерки обратились в лечебное учреждение для оформления инвалидности 11 сентября 2019 года. Софья Степановна отказалась проходить соответствующее обследование в больнице, и комиссия медико-социальной экспертизы обследовала женщину у нее дома.

"15 января 2020 года была установлена группа инвалидности, то есть до обращения ее дочери к президенту", - сказал представитель областного правительства.

В субботу, 18 января, в федеральных СМИ появилась информация о том, что на торжествах в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище Владимир Путин общался с ветеранами. К нему подошла Надежда Панченко и рассказала, что ее мать не получает положенные ей льготы и лекарства. Путин пообещал помочь женщине. Проверку сложившейся ситуации начали прокуратура и следственное управление СК РФ по Брянской области.

Местные СМИ со ссылкой на дочь пенсионерки сообщали, что шесть лет назад Маслова упала в своем доме в селе Куршановичи и сломала шейку бедра.

Софья Маслова Владимир Путин Брянская область

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