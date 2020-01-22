Экс-сотрудников саратовской прокуратуры заподозрили в избиении беременной женщины

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Полиция города Энгельса Саратовской области возбудила уголовное дело по факту избиения бывшими сотрудниками прокуратуры беременной женщины и ее супруга.

Уголовное дело возбуждено по пункту "з" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), сообщает пресс-служба ГУ МВД региона в среду.

Ранее в социальных сетях появилась информация об инциденте, произошедшем в ночь на 20 января в жилом доме на улице Халтурина в центре Энгельса.

По информации очевидца произошедшего, ночью беременная женщина постучалась в квартиру соседа, где вечером играла громкая музыка, и попросила сделать потише.

В ответ на просьбу хозяин квартиры якобы ударил женщину рукой по лицу. За женщину заступился ее супруг. Тогда хозяин квартиры и его родной брат якобы выволокли мужчину из подъезда на улицу и там жестоко избили.

Спустя некоторое время, узнав о случившемся, к дому подъехали родители беременной женщины. Они тоже были избиты соседом и его братом.

В настоящее время женщина находится в одной из клиник города, у нее - угроза выкидыша.

В соцсетях утверждали, что дебоширы якобы являлись действующими сотрудниками прокуратуры области.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Саратовской области распространила официальный пресс-релиз, в котором сообщила, что "указанные лица не работают в органах прокуратуры, один - с 2011 года, другой - с 2018 года".

В надзорном органе отметили, что ситуация находится на личном контроле прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.