Пять человек разбились насмерть в ДТП с "КАМАЗом" в Челябинской области

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля и "КАМАЗа" на трассе Челябинск-Троицк.

Пресс-служба регионального ГУ МВД сообщила в среду, что водитель автомобиля Honda двигался в сторону Троицка и в условиях снегопада и сильного ветра выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом. По предварительным данным, на месте аварии погибли пять человек.

Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники автоинспекции.

В свою очередь, информированный источник уточнил "Интерфаксу", что все погибшие - предположительно, иностранные граждане.

"Автомобиль с иностранными номерами двигался со стороны Казахстана. Личности погибших устанавливаются, предположительно, это граждане другого государства", - сказал собеседник агентства.