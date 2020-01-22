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Студенты СПбГУ за год причинили вузу ущерб почти на 1 млн рублей

Обучавшиеся в университете также не вернули ему около 18 тыс. книг общей стоимостью свыше 14 млн рублей

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Студенты Санкт-Петербургского государственного университета за 2019 год причинили имуществу вуза ущерб на сумму около 1 млн рублей, следует из материалов ректорских совещаний, опубликованных на сайте СПбГУ в среду.

В 2019 году было зафиксировано более 60 случаев, когда студенты нарушали правила общежитий вуза и причиняли ему материальный ущерб, отмечается в сообщении. "Перечень нарушений впечатляет: умышленное повреждение как старых, так и только что отремонтированных лифтов в общежитиях; сбрасывание автопокрышек в шахту лифта; опустошение огнетушителей с целью развлечения; умышленная порча университетского оборудования; поджоги мягкого инвентаря и другие", - рассказали в СПбГУ.

В вузе подчеркивают, что по правилам проживания в общежитиях СПбГУ нарушители компенсируют ремонт испорченного или утраченного оборудования и инвентаря. Однако за несколько десятилетий у студентов и выпускников скопились долги: они должны университету за проживание в общежитии около 30 млн рублей, а за ущерб, причиненный имуществу, свыше 150 тысяч рублей.

Кроме того, у 950 выпускников остались задолженности по возврату книг в библиотеку. Из-за задолженностей по возврату книг 1 тысяча 863 обучающихся лишены права пользования библиотекой. Все эти должники (а всего их - 4 тысячи 84, включая 1 тысячу 271 отчисленного в процессе обучения по разным причинам) не возвращают университету около 18 тысяч книг, стоимость которых в ценах 2019 года составляет свыше 14 млн рублей, подчеркивают в вузе.

В СПбГУ отмечают, что долги взыскиваются в судебном порядке, но эффективность этого невелика, поскольку трудозатраты на взыскание долгов менее 1000 рублей экономически не обоснованы.

СПбГУ Петербург

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