Студента из Новокузнецка, застрелившего подростка, будут принудительно лечить

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Новокузнецке Орджоникидзевский районный суд отправил на принудительное лечение 19-летнего студента колледжа, который весной 2019 года застрелил на улице подростка. Об этом сообщили в управлении СКР по Кузбассу.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления подсудимый не понимал, что делает.

Студенту вменяли убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

По версии следствия, 24 апреля 2019 года студент вышел на улицу с пистолетом и, испытав необъяснимую злость, выстрелил в голову 17-летнему подростку, который просто проходил мимо. Ранее он в интернет-магазине купил два пистолета, предназначенных для стрельбы холостыми патронами. Он их переделал под стрельбу боевыми и изготовил патроны сам.

Подозреваемого нашли, изучив записи с камер наблюдения, расположенных рядом с местом, где нашли погибшего. Убитый подросток учился в том же колледже, что и подсудимый.