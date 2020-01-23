В Хабаровском крае из железнодорожной цистерны вылилось 60 тонн нефти

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Ванинском районе Хабаровского края, на железнодорожной станции Токи из цистерны вылилось около 60 тонн нефти. По факту началась прокурорская проверка, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Причина утечки устанавливается.

Прокуроры проверяют исполнение требований законов об охране окружающей среды и р безопасности на железнодорожном транспорте.

В компании "Экоспас", которая занимается ликвидацией подобных аварий, сообщили, что отправили в Ванинский район специалистов для сбора нефти и очистке почвы. По оценке представителя "Экоспаса", эти работы займут не меньше месяца.