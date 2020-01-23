Экс-глава "дочки" Роскосмоса отделался штрафом за фиктивный "золотой парашют" в 4,8 млн руб.

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Суд освободил бывшего гендиректора АО "Корпорация "Стратегические пункты управления" ("дочка" "Роскосмоса") Владимира Полянского от уголовного наказания за выплату себе фиктивного "золотого парашюта" в размере 4,8 млн рублей, ограничившись для него штрафом в 100 тысяч рублей, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

По данным издания, возместивший ущерб в полном объеме Полянский после этого решения суда считается несудимым и может вернуться на госслужбу, так как никаких ограничений в этой области на него не наложено.

Как следует из материалов дела, 28 декабря 2018 года на заседании совета директоров компании Полянский был уволен с должности гендиректора и тут же восстановлен в ней. "Через месяц он издал приказ об увольнении себя, а уже на следующий день от его имени появился новый — о назначении Владимира Полянского на ту же должность. При этом, сославшись на ст. 279 Трудового кодекса РФ (гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора), Полянский выписал себе компенсацию за предусмотренное контрактом увольнение в размере 4,8 млн руб. (это его трехмесячный заработок)", - пишет "Коммерсантъ".

При этом, как пишет газета, во время своего "увольнения" Полянский продолжал работать в компании.

Во время расследования Полянский признал вину и полностью возместил ущерб. После передачи дела в Замоскворецкий суд Москвы, замначальника следственного отдела 4-го управления МВД подал ходатайство о его прекращении и "назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа". Стороны процесса против такого исхода дела не возражали и обжаловать штраф не стали. Эту сумму - 100 тыс. рублей - Полянский перевел на счет 4-го управления МВД уже на следующий день.