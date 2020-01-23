В Пермском крае многодетная мать убила двух детей и попыталась покончить с собой

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Многодетная мать подозревается в убийстве двух своих детей в городе Кудымкар (Пермский край), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной прокуратуры в четверг; по информации краевого управления СКР, после убийства женщина пыталась покончить с собой.

По предварительным данным, утром 23 января мать четырех несовершеннолетних детей, причинила двум из них смертельные травмы, рассказали в надзорном ведомстве. Информированный источник уточнил агентству, что убиты дети 2014 и 2019 годов рождения.

По данному факту следователи краевого следственного управления СКР возбудили уголовное дело пп. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего). Как сообщается на сайте регионального управления ведомства, после убийства многодетная мать пыталась покончить с собой, поэтому в настоящее время она находится в больнице.

Двое других детей женщины 2011 и 2017 годов рождения сейчас находятся вместе с отцом, который незамедлительно приехал домой с работы, узнав о происшествии, отметили в СКР.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения, предъявлении ей обвинения. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников органов профилактики, занимающихся защитой прав детей.