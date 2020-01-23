Члены банды автоподставщиков-лжеполицейских задержаны в Петербурге

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Петербурге задержаны четыре человека, инсценировавших ДТП с якобы пострадавшим полковником полиции, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в четверг.

Четверо безработных мужчин в возрасте от 32 до 43 лет подозреваются как минимум в одном эпизоде мошенничества. Задержаны они были накануне, 22 января, в порядке 91-й статьи УПК.

"События разворачивались следующим образом: у дома 15 по Лесному проспекту, разыграв наезд на одного из соучастников, другой догнал водителя автомобиля "Мерседес GLE 350" и пояснил, что стал очевидцем наезда на пешехода, попросил вернуться к пострадавшему. Мнимый пострадавший представился ничего не подозревающему водителю полковником МВД и пожаловался, что у него в результате ДТП разбились часы элитного бренда стоимостью 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

После этого лжеполицейский потребовал от водителя полтора миллиона рублей, чтобы не привлекать его к административной ответственности за якобы совершенное автомобилистом ДТП, а также в качестве компенсации за якобы разбитые часы. "Водителю ничего не оставалось делать, как направиться в ближайшее отделение банка вместе с вымогателями, где потерпевший в банкомате снял требуемые денежные средства и передал их одному из соучастников", - рассказали в региональном главке.

Как сообщили в полиции, по данному факту возбуждено дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ). В настоящее время сотрудники МВД выясняют возможную причастность задержанных к другим преступлениям.