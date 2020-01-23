Многодетная мать попросила наказать Водонаеву за слова о "необразованном быдле"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В генеральную прокуратуру РФ поступило заявление многодетной матери Татьяны Ивановой, которую возмутил пост блогера Алены Водонаевой, где та назвала малообеспеченные многодетные семьи "необразованным быдлом".

"Считаю распространенные высказывания Водонаевой унижением моего человеческого, женского и материнского достоинства", - заявила Иванова, отметив, что не имеет возможности зарабатывать большие деньги, однако убеждена, что это не дает права телеведущей "обзывать и высмеивать" таких, как она, и сеять среди других ненависть и презрение.

Текст заявления Ивановой поступил в четверг в "Интерфакс". Женщина требует провести прокурорскую проверку и принять меры в отношении Водонаевой из-за ее действий, направленных на унижение человеческого достоинства, а также из-за распространения информации, оскорбляющей общественную нравственность и проявляющей явное неуважение к обществу.

Составить необходимые документы для подачи документов в Генпрокуратуру многодетной матери помогли юристы Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (международная общественная организация, основанная под эгидой РПЦ).

25 декабря 2019 года в своем профиле в "Инстаграме" Водонаева, имеющая более 2 млн. подписчиков, написала: "В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло в большинстве своем... Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по 3-4 ребенка".

Таким образом Водонаева отреагировала на инициативу Минздрава Самарской области, который в ноябре прошлого года призвал частные клиники в регионе отказаться от проведения абортов. "Так наши власти борются с вымиранием населения России, и виноваты в этом все, кроме заботливых политиков", - прокомментировала телеведущая идею министра здравоохранения области Михаила Ратманова.

Пост Водонаевой вызвал общественный резонанс. По этому поводу высказались, в частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин, известный в прошлом спортсмен Николай Валуев, артист Иван Охлобыстин.