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Мирового судью заподозрили в хранении боеприпасов и получении взятки в 10 000 рублей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Дагестане могут возбудить уголовное дело в отношении мирового судьи участка Хасавюртовского района. Его подозревают в незаконном хранении боеприпасов и в получении 10 000 рублей взятки от директора школы, рассказал информированный источник "Интерфакса".

Судью задержали при получении взятки в 2017 году, допросили и отпустили. Главное следственное управление СКР только сейчас направило материалы на судью Атаева руководителю управления СК по Северному Кавказу для возбуждения уголовного дела.

"Дела в отношении таких лиц возбуждаются в особом порядке, поэтому сбор материалов осуществлялся по настоящее время", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что Мирового судью судебного участка номер 85 Хасавюртовского района задержали с поличным, когда он получил 10 000 рублей у директора Баташюртовской средней школы. По данным собеседника агентства, он потребовал взятку за то, чтобы директора не дисквалифицировали на три года за нарушение правил противопожарной безопасности школе, а только оштрафовали на 5000 рублей. В кабинете судьи при обыске нашли много боеприпасов, добавил источник.

Дагестан СКР

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