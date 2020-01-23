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В школе в Уфе ученица ранила ножом двоюродную сестру из-за семейного конфликта

Причиной мог стать конфликт между отцами

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Школьница в Уфе ранила принесенным из дома ножом двоюродную сестру. Причиной поступка мог стать семейный конфликт, сообщил агентству "Интерфакс" источник в правоохранительных органах.

"Две двоюродные сестренки, 12 лет обеим. Учатся в одном классе, живут в разных квартирах одного частного дома. Одна из них принесла из дома нож и после уроков ударила сестру", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшую школьницу доставили в больницу, ее жизнь вне опасности.

Причиной поступка, предположительно, мог стать конфликт между семьями сестер. Отцы девочек, родные братья, "не могут поделить жилье, видимо, все это отразилось на отношениях сестер", сказал собеседник агентства.

Республиканское СУ СКР начало доследственную проверку после инцидента. На месте происшествия работает следственная группа.

Уфа

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