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Обыски прошли в региональном центре обработки итогов ЕГЭ в Ингушетии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в региональном центре обработки информации, сообщил в четверг агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Обыски прошли в региональном центре обработки информации центре в Назрани, на территории, где располагается министерство образования и науки республики", - сказал собеседник агентства.

При этом он не подтвердил появившуюся в соцсетях информацию о задержании руководителя РЦОИ Умара Евлоева.

По его данным, региональный центр обработки информации создан распоряжением правительства Ингушетии от 4 марта .2014 г. с целью обеспечения организационно-технологического и информационного сопровождения проведения государственной итоговой аттестации в республике. В организации своей деятельности центр взаимодействует с такими структурами, как Рособрнадзор, Федеральный центр тестирования, Федеральный институт педагогических измерений.

Ингушетия

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