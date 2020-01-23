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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:33

Один человек погиб в пожаре в сочинском общежитии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Спасательные службы Сочи обнаружили в сгоревшей комнате общежития на улице Донская в центре города труп мужчины.

"Пожилой житель комнаты на 4-ом этаже пятиэтажного общежития погиб во время пожара", - сообщили агентству "Интерфакс" в Единой диспетчерской службе курорта в четверг.

Собеседник отметил, что на месте ЧП работают дознаватели и следователи.

В центре Сочи на улице Донская в Центральном районе курорта загорелась комната на 4-м этаже пятиэтажки. Во время пожара эвакуировано 19 человек.

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