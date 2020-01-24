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Поезда с новым купе и плацкартом появятся в феврале на маршруте Москва-Владивосток

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) планирует в феврале запустить на маршруте между Москвой и Владивостоком поезд с вагонами купе и плацкарта нового модельного ряда, сообщил генеральный директор ФПК Петр Иванов журналистам в четверг.

"В середине февраля 2020 года планируем начать обновление состава поездов 99/100 Москва-Владивосток", - сказал он. "Все составы будут сформированы из двухсцепных вагонов. Сейчас утверждается дата торжественного отправления в рейс первого обновленного состава, - добавил Иванов.

В вагонах купе нового модельного ряда появились USB-розетки, удобное освещение, персональные сейфы, а также душ, пеленальный столик, сенсорные смесители и электросушилки для рук. Вместо технических тамбуров в вагонах установлены сервисные зоны с вендинговыми аппаратами, кофе-машинами, микроволновыми печами, холодильниками и зонами для приема пищи. В новой модельной серии купейных вагонов появился также герметичный межвагонный переход.

Первый новый купейный вагон ФПК запустили в октябре 2019 года на маршруте Москва - Белгород.

РЖД

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