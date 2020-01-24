Шторм с 10-метровыми волнами ожидается у берегов Камчатки

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в Беринговом море у северо-восточного побережья Камчатки, сообщает в пятницу Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"25 января днем в Беринговом море у северо-восточного побережья Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров", - говорится в сообщении.

Такая ситуацию сохранится до конца суток 26 января.

В свою очередь, Главное управление МЧС России по Камчатскому краю уточняет, что штормовое предупреждение объявлено в Олюторском и Карагинском районах края.

"Опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые находятся в море и не укрыты в бухтах", - подчеркивают в МЧС.

Руководителям судоходных компаний, чей флот может находиться в штормовых районах, спасатели рекомендуют принять меры повышенной предосторожности.