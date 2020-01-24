Около 300 домов в Томске остались без электричества из-за аварии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Повреждение кабеля стало причиной отключения электроснабжения в 300 жилых домах Томска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ООО "Горсети".

"На данный момент без электричества остаются 297 частный дом, один девятиэтажный жилой дом, 15 малоэтажных строений, а также детское отделение областного психоневрологического диспансера. Это учреждение функционирует от дизельного генератора, который мы предоставили. Еще один стоит в резерве на случай ЧС", - сказал собеседник агентства в пятницу.

По информации "Горсетей", повреждение кабеля произошло вечером 23 января.

"Этот кабель 1956 года. Из-за аварии были отключены восемь подстанций, к утру 24 января пять из них мы подключили по резервному питанию, оставшиеся три находятся в "тупиковой" зоне", - добавил представитель пресс-службы предприятия.

Как в свою очередь сообщили агентству в диспетчерской "Горсетей", ремонтные работы продлятся до вечера пятницы.