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Самолет с 65 пассажирами вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку по факту вынужденной посадки самолета из-за технической неисправности в аэропорту Екатеринбурга, сообщает пресс-служба ведомства.

"Пассажиры, члены экипажа не пострадали. Воздушное судно не повреждено", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в пятницу при наборе высоты на борту самолета Airbus А-320, вылетевшего из Екатеринбурга в Ереван, сработал датчик неисправности шасси. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

В 08:24 (06:24 по московскому времени) воздушное судно благополучно село в аэропорту "Кольцово". На борту самолета находилось шесть членов экипажа и 65 пассажиров, в том числе двое детей.

Согласно данным онлайн-табло "Кольцово", речь идет о лайнере "Уральских авиалиний". В сообщении российской авиакомпании говорится, что во время полета сработала сигнализация о технической неисправности. Перевозчик отправил пассажиров в пункт назначения резервным бортом. Плановое время вылета - 10:10 (08:10 по московскому времени).

Екатеринбург Кольцово Уральские авиалинии Ереван Airbus А-320

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