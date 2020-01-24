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Мать четырех детей в Екатеринбурге уснула за рулем и сбила пенсионера с ребенком

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Женщина за рулем BMW сбила в пятницу на пешеходном переходе в Екатеринбурге девочку и пожилого велосипедиста, оба они госпитализированы, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

Как отмечает ведомство, женщина-водитель проехала перекресток улиц на красный свет светофора. По ее словам, во время движения она уснула за рулем из-за усталости, так как она мать четверых детей, старшему из которых 11 лет, а младшему - всего один месяц.

Младенец в момент ДТП находился в автолюльке на переднем сидении машины, он не пострадал.

Сбитая женщиной девятилетняя девочка госпитализирована с ушибами, ссадинами и сотрясением мозга, а 74-летний велосипедист - с подозрением на перелом голени.

Екатеринбург

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