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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:07

В Костроме оштрафуют мужчину, дважды попавшего под колеса автомобилей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Полиция Костромы проводит проверку по факту дорожной аварии, виновником которого стал пешеход, "регулярно попадающий под колеса авто", сообщили в областном управлении МВД.

В ведомстве пояснили, что 46-летний местный житель в четверг, 23 января, утром перебегал дорогу в неположенном месте, в результате чего его сбила машина. "В ходе разбирательства выяснилось, что виновник ДТП уже не в первый раз оказывается в подобной ситуации. Буквально два дня назад его при аналогичных обстоятельствах уже сбивала машина", - говорится в сообщении.

Оба раза мужчина был пьян. Отмечается, что пострадавший проходит амбулаторное лечение.

По фактам ДТП проводится административное расследование. Мужчину, перебегавшего дороги в неположенных местах, ждут штрафы за нарушения ПДД. Водителям пострадавших автомобилей предложили обратиться в суды для взыскания с костромича стоимости ремонта машин.

"Всего же с начала года в областном центре произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, 5 из которых - по их вине. В результате автоаварий 1 человек погиб, 8 – получили травмы", - рассказали в региональном главке МВД.

МВД Кострома

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