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Вместо службы в армии россияне смогут поработать оленеводами или малярами

Вместо службы в армии россияне смогут поработать оленеводами или малярами
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минтруд России подготовил проект приказа о новом перечне профессий, по которым призывники смогли бы вместо службы в армии пройти альтернативную гражданскую службу.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, новый перечень предлагается включить 122 позиции - среди них есть такие профессии, как водитель и грузчик, гидрогеолог, тракторист, медик, слесарь, повар, маляр и оленевод.

В качестве места прохождения службы можно будет выбрать целый ряд государственных учреждений социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и искусства, а также практически любое из территориальных управлений "Почты России" с широкой географией от Сибири до Кавказа, следует из проекта документа.

Всего упоминается 622 организации.

По сравнению с предыдущим перечнем, в проект нового документа добавлены профессии курьера, зверовода, матроса, оператора котельной, установщика декораций, врача-статистика, медицинского регистратора и специалиста по социальной работе.

Документ размещен для обсуждения на портале проектов нормативных актов.

Гражданин РФ может отказаться от службы в Вооруженных Силах, если такая служба противоречит его убеждениям или вере, или если гражданин принадлежит к коренному малочисленному народу. Тогда он имеет право выбрать альтернативный вариант прохождения службы в армии.

Минтруд Почта России

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