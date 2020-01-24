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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:39

Глава "Объединенной транспортной корпорации" арестован за мошенничество

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в пятницу санкционировал арест гендиректора группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" (ГК ОТК) Давида Тетро, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондаренко, срок ареста установлен до 23 марта.

Также по делу также задержан помощник Тетро Андрей Галочка. Им обоим вменяется ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до 10 лет колонии.

По данным СМИ, в 2012 году Новикомбанк выделил входящим в "ОТК" предприятиям кредиты, которые банку не вернули, ущерб оценивается в 5,4 млрд рублей.

Объединенная транспортная корпорация Давид Тетро

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