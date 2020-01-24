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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:06

В ДТП с двумя автобусами в Ярославле пострадали 24 человека

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Более 20 человек обратились к медикам после аварии с участием двух автобусов в Ярославле, сообщила журналистам директор клинической больницы скорой медицинской помощи имени Соловьева Наталья Даниленко.

"По итогам дня в больницу имени Соловьева обратились 24 человека, пострадавших в аварии с участием рейсовых автобусов. Трое госпитализированы с травмами средней тяжести. Остальным оказана необходимая медицинская помощь, они отпущены домой под амбулаторное наблюдение", - сказала Даниленко.

Авария с участием двух автобусов произошла на Московском проспекте в Ярославле в пятницу утром. Один человек погиб.

Прокуратура начала проверку после ДТП. Предварительная причина аварии - человеческий фактор.

Ярославль

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