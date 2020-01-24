В Петербурге возбудили дело о коррупции из-за взяток в Университете путей сообщения

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в Петербургском государственном университете путей сообщения установлены многочисленные факты получения сотрудниками взяток от студентов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как следует из материалов дела, сотрудники вуза объединились в "устойчивую организованную преступную группу с распределением ролей", чтобы получить деньги от студентов, которым надо было "документально устранить академические задолженности, а также изготовить и беспрепятственно защитить контрольные, курсовые, дипломные и иные виды работ".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "дача взятки должностному лицу" (статья 291 УК РФ). Отмечается, что фигурантам уже предъявлено обвинение.

Согласно информации на сайте транспортного СК, дело о мошенничестве также связано с получением взяток от студентов. Ставшие фигурантами сотрудники из университета уволены.

Расследование продолжается.