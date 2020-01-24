Косачев назвал голословными обвинения Софии в адрес российских дипломатов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - России следует зеркально ответить на высылку ее дипломатов из Болгарии, обвинения Софии на данный момент исключительно голословны, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В таких случаях принцип зеркальности является практически абсолютным, а изъятия из него - абсолютно исключительными. Не вижу никаких оснований для того, чтобы отказываться от такого принципа и в данном случае", - сказал Косачев "Интерфаксу" в пятницу.

Так он отреагировал на информацию о том, что София уведомила российскую сторону об объявлении двоих дипломатов РФ persona non grata в связи с делом о шпионаже.

"До тех пор, пока не будут представлены доказательства - а они не представлены, - обвинения продолжают носить исключительно голословной характер", - сказал сенатор.

Ранее российская дипмиссия в Софии сообщила о том, что 24 января посол России был приглашен в МИД Болгарии, где ему вручили ноты об объявлении дипломата посольства "persona non grata" и объявлении сотрудника Торгового представительства неприемлемым в соответствии со ст.9, ч.1 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 г.

"Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было", - говорится в сообщении дипмиссии на странице в фейсбуке.

"Сотрудники покинут страну пребывания в указанные в нотах сроки", - отмечается в заявлении.