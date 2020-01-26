Более 300 домов в Туле остались без водоснабжения

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Порядка 30 человек устраняют коммунальную аварию, оставившую без водоснабжения более 300 жилых домов в Пролетарском округе Тулы, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Специалисты АО "Тулагорводоканал" на месте ликвидируют аварию на водоводе диаметром 900 мм в районе деревне Богоявленка Веневского района. В настоящий момент смонтирован участок трубы, рабочие выполняют сварочные работы", - говорится в сообщении.

"Ситуация под контролем. Здесь на месте в ликвидации аварии задействовано 12 единиц техники и бригада рабочих - 30 человек", - рассказал глава администрации города Дмитрий Миляев.

После окончания сварочных работ рабочие приступят к промывке и заполнению системы.

До окончания работ в Пролетарском округе Тулы будет понижено давление холодной воды.

Для обеспечения запаса воды организована бесплатная раздача питьевой и технической воды.

Выход на нормативные параметры водоснабжения запланирован к 4 часам утра 26 января, подчеркнули в горадминистрации.

Ранее сообщалось, что в субботу днем было нарушено водоснабжение в Пролетарском округе Тулы из-за коммунальной аварии на Медвенско-Осетровском водозаборе. В зону пониженного давления попало более 300 домов различной этажности.