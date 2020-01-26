В Прикамье после ДТП с автобусом госпитализированы 15 человек

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госпитализация потребовалась 15 пострадавшим в результате дорожной аварии на трассе в Пермском крае, сообщается в официальном телеграм-канале министерства территориальной безопасности региона.

В результате аварии никто не погиб.

В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что восемь человек находятся в тяжелом состоянии, еще семь - в состоянии средней степени тяжести.

По данным краевого главка МВД, рейсовый автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, который впоследствии столкнулся с легковым автомобилем. В момент аварии в автобусе находились 10 человек.