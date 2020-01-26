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В Оренбургской области открыли движение на перекрытых из-за непогоды дорогах

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Восстановлено движение на нескольких участках автодорог в Оренбургской области, которые закрыли накануне из-за ухудшения метеоусловий, сообщается в воскресенье на сайте регионального главка МЧС.

В частности, с 13:00 (11:00 по Москве) движение транспорта открыли на участке автодороги федерального значения М-5 "Урал" (Оренбург-Орск-Подъезд к пункту пропуска "Орск") от поселка Краснощеково до поселка Гай.

Также восстановили движение на участках региональных автотрасс. В частности, речь идет об открытии движения на участке дороги Каменноозерное-Медногорск (км 178+000 - км 183+260) и участке автодороги Орск-Домбаровка-Светлый (км 102+000 - км 220+000).

Ранее сообщалось, что из-за непогоды были перекрыты крупная автотрасса в Оренбургской области, а также ведущая к границе с Россией автодорога в Казахстане. ГУ МЧС по региону рекомендовало жителям отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Оренбургская область МЧС

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