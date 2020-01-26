Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Кабардино-Балкарии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - УМВД по Кабардино-Балкарии проводит служебную проверку, после того, как пьяный полицейский сбил пешехода, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

Как рассказали в пресс-службе, по предварительным данным, водитель "Хонды" в поселке Кенже в Нальчике сбил местного жителя, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, после чего столкнулся с "Мерседесом", который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой, а позже стало известно, что за рулем "Хонды" находился сотрудник УМВД России по городу Нальчик, отметили в ведомстве.

По его данным, полицейский был освидетельствован на предмет алкогольного опьянения, которое подтвердилось результатами исследования.

После проверки будет принято решение о дальнейшем прохождении службы сотрудником полиции и привлечении к дисциплинарной ответственности его руководителей.

Также следственным управлением СК РФ по республике организовано проведение доследственной проверки.