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Скончался почётный настоятель Богоявленского собора Москвы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора Москвы протопресвитер Матфей Стаднюк скончался в воскресенье на 95-м году жизни, сообщает официальный сайт Русской православной церкви.

Отпевание отца Матфея состоится 29 января.

Протопресвитер Матфей Стаднюк родился 22 сентября 1925 г. в с. Залесцы (Тернопольская область Украины).

Годы войны провел на оккупированной территории. В 1942 г. поступил на пастырские курсы при Почаевской лавре. После окончания курсов стал псаломщиком.

До 11 октября 1996 г. исполнял обязанности председателя хозяйственного управления Московской Патриархии.

До 2000 г. был секретарем Патриарха Алексия II.

Один из самых известных клириков РПЦ, на протяжении 35 лет был настоятелем Богоявленского кафедрального собора, в 2013 году был назначен его почетным настоятелем.

Москва

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