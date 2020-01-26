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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:12

В Курске две девочки провалились под лед и утонули

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли тела двух школьниц из реки Сейм в Курске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как рассказали в пресс-службе, сообщение о происшествии поступило в воскресение от очевидца. На место направили пожарно-спасательные подразделения, группу водолазных работ АСС Курской области.

По результатам поисковых работ в 17:57 и 18:18 были обнаружены тела двух девочек - 2009 и 2010 годов рождения, сообщили в МЧС.

Курск МЧС

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