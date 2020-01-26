Москалькова намерена поддержать ходатайство о помиловании Иссахар

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержит прошение о помиловании израильской гражданки Наамы Иссахар к президенту России, сообщает пресс-служба Москальковой.

"Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в в РФ оказали Нааме помощь в составлении ходатайства о помиловании. Т. Н. Москалькова намерена поддержать ходатайство в адрес президента", - говорится в сообщении пресс-службы Москальковой в воскресенье.