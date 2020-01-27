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Землетрясение зафиксировано в Туве

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,7 зарегистрирован в 178 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 12:34 МСК в воскресенье, имел координаты 50.97 градуса северной широты и 92.17 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,4 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.

Тува

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