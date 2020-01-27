Электричка насмерть сбила двух мужчин в Нижегородской области

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Двое мужчин погибли, попав под электропоезд в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ПФО в понедельник.

Инцидент произошел на перегоне Алешино - Б. Козино.

"Двое мужчин переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист, увидев людей, подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не представилось возможным. 71-летний и 48-летний мужчины погибли", - говорится в сообщении.

По данному факту в Нижегородском ЛУ МВД России на транспорте проводится проверка.