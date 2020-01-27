Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:41

Три человека погибли во время пожара в Новокузнецке

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Тела трех человек обнаружили после ликвидации возгорания в многоквартирном жилом доме по улице Дружбы в Новокузнецке, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по Кузбассу в понедельник.

По предварительной информации, погибшие - 70-летний мужчина и 69-летняя женщина, жившие в гражданском браке, а также 46-летний сын погибшей.

"Погибшие несколько дней пили, отмечая день рождения женщины. В ночь на понедельник соседи почувствовали запах гари, вызвали спасателей, которые, вскрыв двери, обнаружили тела трех человек", - сказал собеседник агентства.

Предполагается, что причиной возгорания стало курение в постели. По факту гибели людей начата доследственная проверка.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Кузбассу, на месте работали 13 спасателей и четыре единицы техники, возгорание было ликвидировано в течение 25 минут.

Кузбасс

Новости

Нашли мать мальчиков, брошенных в "Шереметьево"

В центре вирусологии разрабатывают две вакцины от нового коронавируса

Оставленных в "Шереметьево" детей привезут в Хабаровск

РПЦ осталась недовольна уровнем преподавания основ православия в школах

Что произошло за день: воскресенье, 26 января

Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
Изменение Конституции

В Госдуме рассказали о двух частях законопроекта о поправке в Конституцию

Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Взрыв газа в Махачкале произошел из-за брошенной ребенком спички

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал проходивший мимо ребенок

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');