Три человека погибли во время пожара в Новокузнецке

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Тела трех человек обнаружили после ликвидации возгорания в многоквартирном жилом доме по улице Дружбы в Новокузнецке, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по Кузбассу в понедельник.

По предварительной информации, погибшие - 70-летний мужчина и 69-летняя женщина, жившие в гражданском браке, а также 46-летний сын погибшей.

"Погибшие несколько дней пили, отмечая день рождения женщины. В ночь на понедельник соседи почувствовали запах гари, вызвали спасателей, которые, вскрыв двери, обнаружили тела трех человек", - сказал собеседник агентства.

Предполагается, что причиной возгорания стало курение в постели. По факту гибели людей начата доследственная проверка.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Кузбассу, на месте работали 13 спасателей и четыре единицы техники, возгорание было ликвидировано в течение 25 минут.