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Суд обязал жительницу Омска госпитализировать дочь, которая в 14 лет весит 25 кг

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Суд в Омске признал незаконным отказ матери от медицинского вмешательства в отношении своей дочери, страдающей белково-энергетической недостаточностью, сообщает прокуратура региона.

Врачи подали заявление в надзорное ведомство о необходимости оказания помощи ребенку. В свои 14 лет девочка весит всего 25 кг и имеет белково-энергетическую недостаточность. От предлагаемой госпитализации в гастроэнтерологическое отделение мать девочки отказывалась и не впускала домой врача-педиатра, говорится в сообщении.

В декабре 2019 года при содействии полицейских после осмотра врача ребенка увезли на машине скорой помощи, но мать написала отказ на обследование и лечение ребенка, поскольку "не доверяет лечащим врачам и медицинскому персоналу".

"Вместе с тем. по заключению врачебной комиссии, отказ матери от медицинского вмешательства угрожал жизни и здоровью несовершеннолетней", - отмечается в пресс-релизе.

Прокурор обратился в суд с требованием признать незаконным отказ женщины от согласия на вмешательство врачей. Иск был удовлетворен.

Как пояснили агентству в прокуратуре, действия женщины были обусловлены "религиозными мотивами".

В данный момент девочка госпитализирована и проходит лечение.

Омск

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