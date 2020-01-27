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СКР заочно обвинил украинского офицера в минометном обстреле кладбища в Донбассе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российские следователи обвинили командира одного из воинских формирований Украины в использовании запрещенных международным договором РФ методов ведения войны, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

СКР предъявил обвинение командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковнику Дмитрию Кащенко по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ, сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".

По данным следствия, 25 декабря 2019 года Кащенко, исполняя заведомо преступные приказы вышестоящего командования, поручил своим подчиненным обстрелять из минометов кладбище в поселке шахты 6/7 города Горловки в Донецкой области. В результате пострадал мирный житель, отметила Петренко.

"При этом Кащенко в силу занимаемой должности было известно, что применение подобного оружия по целям, расположенным в пределах населенных пунктов, может повлечь за собой массовую гибель гражданских лиц и масштабные разрушения объектов жизнеобеспечения и гражданского назначения", - сказала Петренко.

Следствие полагает, что "преступление совершено Кащенко и его соучастниками общеопасным способом", так как обстрелы из минометов боеприпасами неизбирательного действия велись по населенным пунктам с мирными жителями, которые не участвовали в боевых действиях, добавила представитель СКР.

В настоящее время правоохранительные органы РФ разыскивают обвиняемого, а также устанавливают других украинских военных, причастных к этому преступлению, рассказала Петренко.

СКР на протяжении нескольких лет расследует уголовное дело по ст. 356 УК РФ о гибели и ранениях мирного населения самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик в ходе вооруженного противостояния между ВСУ и ополчением Донбасса.

Фигурантами дела стал ряд бывших и действующих высокопоставленных военнослужащих ВСУ. Следователи рассчитывают передать материалы дела в международные судебные инстанции.

Светлана Петренко СКР Дмитрий Кащенко Украина Донбасс Горловка ВСУ

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