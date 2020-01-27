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На кладбище в Сергиевом Посаде нашли тело пропавшей девушки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В городском округе Сергиев Посад возбуждено уголовное дело по факту убийства местной жительницы, сообщает пресс-служба областного главка Следственного комитета РФ (СКР).

Тело 29-летней девушки с открытой черепно-мозговой травмой было найдено на кладбище в Сергиевом Посаде накануне, 26 января, рассказали в СКР. Там отметили, что девушка числилась пропавшей без вести. Ее смерть наступила около пяти суток назад, добавили в СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время следователи осмотрели место происшествия и назначали судебно-медицинскую экспертизу. Ведется поиск убийцы. Расследование уголовного дела продолжается.

СКР Сергиев Посад

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