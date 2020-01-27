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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:53

Стоматолог-украинец пытался вывезти из РФ почти тысячу зубов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Таможенники Гуково (Ростовская область) обнаружили у гражданина Украины почти 1 тысячу незадекларированных акриловых зубов, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Гражданин Украины прибыл на таможенный пост Гуково Ростовской таможни на рейсовом автобусе со стороны России. Таможенники во время досмотра нашли в его ручной клади различные стоматологические средства и 960 акриловых зубов. Декларацию на товары мужчина не подавал.

Как отмечается в сообщении, гражданин Украины пояснил, что является врачом-стоматологом и стоматологические средства перемещал для дальнейшего использования в работе.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Ростовская область Украина

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