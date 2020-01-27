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В Кургане арестовали мужчину, расстрелявшего посетителей сауны

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Суд в Кургане по ходатайству следствия заключил под стражу местного жителя, который в минувшие выходные в ходе конфликта в сауне ранил нескольких посетителей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, арестованный житель Кургана обвиняется по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 января 36-летний мужчина в результате ссоры, произошедшей с посетителями сауны, открыл стрельбу из травматического пистолета, ранив четырех человек.

Один из пострадавших получил тяжелое ранение в голову и был госпитализирован. У остальных - более легкие травмы.

Курган

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