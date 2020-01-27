Прокуратура начала проверку сообщений о "бунте" водителей скорых в Екатеринбурге

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Екатеринбурга начала проверку после того, как в СМИ появилась информация о предложении водителям скорой помощи регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и заключить договора как самозанятым. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

Водители рассказали региональному изданию "E1.RU", что 67 водителей с трех подстанций могут отказаться работать с полуночи 1 февраля. С этой даты право предоставлять городу 37 машин скорой помощи переходит аутсорсинговой компании ООО "Феникс-Логистика". Руководство компании предложило уже работающим водителям зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и продолжить свою работу в рамках гражданско-правовых договоров.

Водители этого не хотят, так как считают, что в этом случае они лишатся прав на отпуска и больничные и их смогут уволить в любой момент. Сейчас они трудоустроены в другой компании-аутсорсере - ООО "Эффективная система здравоохранения", контракт с которой у муниципального бюджетного учреждения "Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса" истекает 31 января. По их словам, сейчас они получают официальную зарплату и все положенные выплаты.

Водители требуют, чтобы с ними заключили официальный трудовой договор с прописанным соцпакетом и повысили зарплату, иначе они уйдут с работы, пишет "E1.RU".

Прокуратура проверит, в каких подстанциях "Феникс-Логистика" предложила водителем перейти на гражданско-правовой договор, и проверит соблюдение трудового законодательства.

Руководитель "Феникс-Логистики" Евгений Фридман рассказал "Коммерсанту", что уже работающим водителям на прошлой неделе назвали новые условия работы и предложили преимущественное право по трудоустройству. С вечера понедельника это преимущество "обнулится", отметил он.

По его словам, им предлагали заключить трудовой договор на прежних условиях - 18 000 рублей за семь смен в месяц, либо оформиться как самозанятым за 25 000 рублей за то же количество рабочих часов. "Просто по трудовому договору мы будем отчислять 13% НДФЛ и 30% в пенсионный фонд, а по системе самозанятых мы отдаем работнику всю сумму, он с нее платят 6%", - объяснил он.

С 1 февраля работать выйдут все водители, заверил Фридман. По его словам, если недовольные водители не захотят работать в его компании, будут наняты другие.

В городском департаменте здравоохранения "Интерфаксу" заявили, что никакого "бунта" водителей скорой помощи в Екатеринбурге "нет и быть не может". На аутсорсинг автомобилей переведены три подстанции из 13, на которых работает 18 машин, уточнили чиновники. "1 февраля новая компания-аутсорсер обязана вывести свои автомобили на линию, это условия контракта. И мы убеждены в том, что они будут выполнены", - заявили в пресс-службе.