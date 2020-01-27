В свердловской больнице началась забастовка из-за отсутствия ремонта в прачечной

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Около 15 сотрудников Центральной районной больницы в городе Богданович (Свердловская область) в понедельник объявили забастовку, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь профсоюза "Альянс врачей" Иван Коновалов.

По его данным, среди бастующих - работники прачечной и пищеблока.

"Основные требования такие: провести ремонт в прачечной и устранить все нарушения, потому что прачечная не ремонтировалась уже несколько десятков лет. При этом простыни одноразовые, на которых перевозят трупы, их потом стирают и вновь используют для живых пациентов, биологические жидкости возят вместе с продуктами питания для пациентов и т.д. Они, собственно, хотят, чтобы закончился этот ад", - сказал Коновалов.

Пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков написал в фейсбуке, что "в очередной раз совершаются попытки дестабилизировать ситуацию" в этой больнице "извне".

"Как заявила главный врач Елена Вдовина, медицинское учреждение работает стабильно: врачи ведут прием по графику, оказывается вся необходимая медицинская помощь как стационарным, так и амбулаторным больным", - говорится в сообщении Шестакова.