Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:10

В свердловской больнице началась забастовка из-за отсутствия ремонта в прачечной

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Около 15 сотрудников Центральной районной больницы в городе Богданович (Свердловская область) в понедельник объявили забастовку, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь профсоюза "Альянс врачей" Иван Коновалов.

По его данным, среди бастующих - работники прачечной и пищеблока.

"Основные требования такие: провести ремонт в прачечной и устранить все нарушения, потому что прачечная не ремонтировалась уже несколько десятков лет. При этом простыни одноразовые, на которых перевозят трупы, их потом стирают и вновь используют для живых пациентов, биологические жидкости возят вместе с продуктами питания для пациентов и т.д. Они, собственно, хотят, чтобы закончился этот ад", - сказал Коновалов.

Пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков написал в фейсбуке, что "в очередной раз совершаются попытки дестабилизировать ситуацию" в этой больнице "извне".

"Как заявила главный врач Елена Вдовина, медицинское учреждение работает стабильно: врачи ведут прием по графику, оказывается вся необходимая медицинская помощь как стационарным, так и амбулаторным больным", - говорится в сообщении Шестакова.

Свердловская область

Новости

Правительство РФ одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты

Правительство РФ одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты

Российские журналисты потребовали освободить редактора дагестанской газеты "Черновик"

Причиной смерти протоиерея Чаплина стал ишемический приступ

Причиной смерти протоиерея Чаплина стал ишемический приступ

В России задержали японца при попытке получения секретных материалов

В России задержали японца при попытке получения секретных материалов
Дело сенатора Арашукова

Рауф Арашуков пообещал назвать ФСБ заказчиков своего уголовного дела

Путин дал поручение по индексации маткапитала и выделению денег на первого ребенка

На кладбище в Сергиевом Посаде нашли тело пропавшей девушки

Протоиерей Всеволод Чаплин будет похоронен 29 января

Новый коронавирус в Китае

Крупнейшие чартерные компании РФ отменили рейсы в Китай из-за коронавируса

Песков заявил, что Сурков де-факто остается помощником президента

Песков заявил, что Сурков де-факто остается помощником президента
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');