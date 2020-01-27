Израильтянка Иссахар частично признала вину по делу о наркотиках

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду и хранение наркотиков, частично признает вину, сообщила журналистам зампред комиссии, уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

"Частично признает, да, она действительно провозила (наркотики - ИФ), но никакого умысла на контрабанду у девушки не было", - сказала Семенова.

Она также сообщила, что Комиссия по вопросам помилования Московской области рекомендовала удовлетворить прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар. "Единогласно. Оформляем протокол", - отметила Семенова.

В выходные Иссахар подала прошение о помиловании. 24 января в Кремле заявили, что процесс помилования президентом РФ Иссахар затормозился из-за ее нежелания написать прошение о помиловании. "Сама осужденная девушка не обращалась к президенту с просьбой о помиловании. Вот это пока весь процесс, скажем так, тормозит", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Суд в Химках 11 октября признал Иссахар виновной в контрабанде и незаконном хранении наркотических средств и назначил ей наказание в виде 7,5 лет колонии.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Ранее президент и премьер-министр Израиля, а также мать Иссахар обратились к президенту России с просьбами помиловать девушку.