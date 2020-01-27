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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:53

Дагестанец умер, проглотив пакет с наркотиками при виде полицейских

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Бюро судебно-медицинской экспертизы в Дагестане выясняет причину смерти мужчины, который умер, проглотив пакет с неизвестными содержимым, сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель МВД республики.

По его словам, 26-летний мужчина, увидев полицейский патруль на улице Энгельса в Махачкале, проглотил полиэтиленовый пакетик. Ему стало плохо, полицейские быстро вызвали скорую помощь, но к приезду медиков молодой человек уже был мертв.

По предварительным данным, мужчина проглотил пакетик с наркотиками, и тот порвался, в результате чего большая доза наркотиков попала в организм.

Также предварительно установлено, что погибший мужчина был "закладчиком" наркотиков и ранее был судим за их распространение.

Дагестан

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