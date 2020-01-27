Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:53

Вынесен приговор за хищение 424 млн руб., выделенных "Роснано" на производство лекарств

Вынесен приговор за хищение 424 млн руб., выделенных "Роснано" на производство лекарств
Учредитель ООО "НТфарма" Рустам Атауллаханов в Басманном суде
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы в понедельник приговорил к пяти и восьми годам бывших руководителей ООО "НТфарма" Евгения Султанова и Рустама Атауллаханова за растрату более 400 млн рублей госкорпорации "Роснано", передает корреспондент "Интерфакса".

Они признаны виновными в организации хищения вверенного имущества путем растраты в особо крупном размере и в легализация денег, полученных преступным путем.

В РоссииФигурант дела о хищении 1 млрд рублей у "Роснано" полностью признал винуЧитать подробнее

По версии следствия, "ООО "НТфарма" было учреждено в ноябре 2008 года в целях хищения чужого имущества".

Как сообщалось, эта компания заключила инвестсоглашение с госкорпорацией "Роснанотех" (ныне "Роснано") по разработке и производству лекарственных препаратов. С 2009 года по 2013 год учредитель ООО "НТфарма" создал сеть фиктивных компаний, с которыми директор этой же фирмы заключал подложные договоры о якобы выполненных научно-исследовательских работах. Таким образом на расчетные счета контрагентов перечислили более 424 млн рублей, предоставленных ГК "Роснанотех" в виде целевого займа.

После этого, по данным следствия , похищенные деньги по распоряжению учредителя ООО "НТфарма" переводились на счет аффилированной с ним иностранной компании.

АО "Роснано" наряду с ООО "НТфарма" признана потерпевшей по этому делу.

НТфарма Роснано

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 27 января

Дагестанец умер, проглотив пакет с наркотиками при виде полицейских

Новый коронавирус в Китае

Мишустин поручил организовать оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Израильтянка Иссахар частично признала вину по делу о наркотиках

Двух бизнесменов осудили за хищения при строительстве космодрома "Восточный"

Правительство РФ одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты

Правительство РФ одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты

Российские журналисты потребовали освободить редактора дагестанской газеты "Черновик"

Причиной смерти протоиерея Чаплина стал ишемический приступ

Причиной смерти протоиерея Чаплина стал ишемический приступ

В России задержали японца при попытке получения секретных материалов

В России задержали японца при попытке получения секретных материалов
Дело сенатора Арашукова

Рауф Арашуков пообещал назвать ФСБ заказчиков своего уголовного дела

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');