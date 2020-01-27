Вынесен приговор за хищение 424 млн руб., выделенных "Роснано" на производство лекарств

Учредитель ООО "НТфарма" Рустам Атауллаханов в Басманном суде Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы в понедельник приговорил к пяти и восьми годам бывших руководителей ООО "НТфарма" Евгения Султанова и Рустама Атауллаханова за растрату более 400 млн рублей госкорпорации "Роснано", передает корреспондент "Интерфакса".

Они признаны виновными в организации хищения вверенного имущества путем растраты в особо крупном размере и в легализация денег, полученных преступным путем.

По версии следствия, "ООО "НТфарма" было учреждено в ноябре 2008 года в целях хищения чужого имущества".

Как сообщалось, эта компания заключила инвестсоглашение с госкорпорацией "Роснанотех" (ныне "Роснано") по разработке и производству лекарственных препаратов. С 2009 года по 2013 год учредитель ООО "НТфарма" создал сеть фиктивных компаний, с которыми директор этой же фирмы заключал подложные договоры о якобы выполненных научно-исследовательских работах. Таким образом на расчетные счета контрагентов перечислили более 424 млн рублей, предоставленных ГК "Роснанотех" в виде целевого займа.

После этого, по данным следствия , похищенные деньги по распоряжению учредителя ООО "НТфарма" переводились на счет аффилированной с ним иностранной компании.

АО "Роснано" наряду с ООО "НТфарма" признана потерпевшей по этому делу.