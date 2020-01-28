Молчанов возглавил департамент культуры, национальной и молодежной политики правительства

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин назначил Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства России.

"Назначить Молчанова Дениса Владимировича директором департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения, опубликованном на сайте правительства.

Денис Молчанов родился 22 мая 1968 года в Ташкенте. В 1992 году окончил МГУ имени Ломоносова по специальности "журналист-международник", доктор исторических наук.

С 1992 по 1996 года работал в "Литературной газете". В 1996 году участвовал в избирательной кампании Бориса Ельцина. С 1996 по 1998 год являлся помощником руководителя администрации президента РФ, а с 1998 по 2001 год возглавлял управление президента РФ по связям с общественностью.

В период с 2001 по 2004 год он являлся первым заместителем министра культуры РФ, после чего с 2004 года по 2012 год возглавлял департамент культуры правительства РФ. С 2012 по 2015 год работал заместителем руководителя аппарата правительства РФ. С 2016 года работал в Госдуме, являясь заместителем руководителя ее аппарата - начальником управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

С 30 мая 2017 года - заместитель гендиректора по взаимодействию с органами государственной власти акционерного общества "Первый Канал".