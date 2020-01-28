В "Красном и белом" заподозрили сотрудника в утечке данных клиентов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сеть магазинов "Красное и белое" проводит служебную проверку в связи информацией об утечке данных клиентов.

"Сейчас мы проводим служебное расследование, и о его итогах будет сообщено дополнительно. Основная версия произошедшего - умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как стороннее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Красного и белого".

Во вторник "Ведомости" сообщили, что в интернет попала база программы лояльности сети "Красное и белое". Там содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности сети, - их фамилии, имена, отчества, даты рождения и номера телефонов.

По словам гендиректора "InfoLine-Аналитики" Михаила Бурмистрова, которые приводит издание, в программе лояльности "Красного и белого" зарегистрировано 6,5 млн пользователей.

"Красное и белое" - сеть магазинов шаговой доступности, основой ассортимента которых являются алкогольные напитки. По данным на сентябрь, сеть объединяла более 8,1 тыс. магазинов.