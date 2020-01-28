Кремль опубликовал архивные фото- и видеоматериалы о Путине за 2010-2014 годы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Альбом на сайте Кремля, посвященный 20-летию пребывания Владимира Путина у власти, пополнился новыми материалами - там опубликованы архивные фото- и видеодокументы за период с 2010 по 2014 год.

"Путин. 20 лет" - это альбом, состоящий из архивных фотографий и видеозаписей, в основном - личных фотографов и операторов действующего президента РФ. В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина президентом и премьер-министром.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что "это не хроника и не летопись, там нет полноты истории". В аннотации к проекту также отмечается, что "это не энциклопедия, не летопись и уж тем более не сборник отчетов о проделанной работе, это мультимедийный альбом, в котором собраны яркие моменты и интересные вехи, связанные с работой Владимира Путина за 20 лет".

"Часть собранных здесь материалов широко известна, некоторые наверняка уже забылись, а какие-то из них публикуются впервые. Среди рабочих и протокольных сюжетов нашлось место и неформальным мероприятиям", - говорится на сайте.

Анонсируя проект, Песков приводил в пример "первое новогоднее обращение Путина, кадры, как президенты РФ и Украины вместе в Севастополе отмечали день ВМФ, моменты переговоров Путина на военно-морской базе в Италии Пратика ди Маре, на саммите Россия-НАТО о создании Совета сотрудничества, видео о том, как Путин в Сочи усаживал за стол переговоров руководство Грузии и Абхазии, как налаживалась жизнь в Чечне".

Сначала на сайте были доступны материалы о Путине по 2004 год включительно, а в течение нескольких недель были добавлены другие годы, в этот раз с 2010 по 2014 год. Альбом будет дополняться.