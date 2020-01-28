Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:25

Кремль опубликовал архивные фото- и видеоматериалы о Путине за 2010-2014 годы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Альбом на сайте Кремля, посвященный 20-летию пребывания Владимира Путина у власти, пополнился новыми материалами - там опубликованы архивные фото- и видеодокументы за период с 2010 по 2014 год.

"Путин. 20 лет" - это альбом, состоящий из архивных фотографий и видеозаписей, в основном - личных фотографов и операторов действующего президента РФ. В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина президентом и премьер-министром.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что "это не хроника и не летопись, там нет полноты истории". В аннотации к проекту также отмечается, что "это не энциклопедия, не летопись и уж тем более не сборник отчетов о проделанной работе, это мультимедийный альбом, в котором собраны яркие моменты и интересные вехи, связанные с работой Владимира Путина за 20 лет".

"Часть собранных здесь материалов широко известна, некоторые наверняка уже забылись, а какие-то из них публикуются впервые. Среди рабочих и протокольных сюжетов нашлось место и неформальным мероприятиям", - говорится на сайте.

Анонсируя проект, Песков приводил в пример "первое новогоднее обращение Путина, кадры, как президенты РФ и Украины вместе в Севастополе отмечали день ВМФ, моменты переговоров Путина на военно-морской базе в Италии Пратика ди Маре, на саммите Россия-НАТО о создании Совета сотрудничества, видео о том, как Путин в Сочи усаживал за стол переговоров руководство Грузии и Абхазии, как налаживалась жизнь в Чечне".

Сначала на сайте были доступны материалы о Путине по 2004 год включительно, а в течение нескольких недель были добавлены другие годы, в этот раз с 2010 по 2014 год. Альбом будет дополняться.

Владимир Путин

Новости

Более 30 тыс. человек подписали документ против поправок в Конституцию

Источник сообщил об убийстве депутата ростовского Заксобрания и его жены

В Воронеже два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

Марат Хуснуллин будет курировать Крым в правительстве России

Все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля

Все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля

Источник узнал о планах возобновить полеты на курорты Египта в апреле

СВР рассекретила данные о семерых разведчиках-нелегалах

СВР рассекретила данные о семерых разведчиках-нелегалах

Главу Чувашии Игнатьева исключили из "Единой России" после инцидента с пожарным

Главу Чувашии Игнатьева исключили из "Единой России" после инцидента с пожарным

Суд подтвердил обязанность "Победы" кормить пилотов бесплатно

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');