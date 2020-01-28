Возбуждено дело об убийстве ростовского депутата и его жены

Основная версия происшествия - ограбление

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту убийства депутата Заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Алабушев и его жена могли быть убиты в ходе ограбления. Он опроверг информацию о том, что супруги были застрелены, отметив, что им были нанесены "многочисленные рубленые раны, в том числе по голове".

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