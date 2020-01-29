В омской больнице умер тяжелобольной пенсионер, которому отказали в перевязке

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Пожилой мужчина, у которого на фоне сердечной болезни начались осложнения в системе кровоснабжения верхних слоев кожи, скончался в Омской городской больнице №11, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

Как отмечается, пациента госпитализировали в городскую больницу №11 с тяжелой сердечной патологией, на фоне которой у него еще в прошлом году развилась болезнь, способствовавшая воспалению капилляров. Врачи рекомендовали ему специализированную помощь и дополнительное обследование, но мужчина за помощью не обратился.

В сообщении отмечается, что 18 января из-за несогласованности действий дежурного врача-терапевта и дежурного врача необходимая пациенту перевязка не была выполнена медицинским персоналом. Врачи по результатам служебной проверки были уволены. 21 января 2020 года состояние пациента ухудшилось, усугубилась сердечная недостаточность и он был переведен в отделение реанимации, где ему проводилась необходимая интенсивная терапия в полном объеме, говорится в сообщении.

На некоторое время состояние пациента удалось стабилизировать. Однако, несмотря на все усилия и проводимую терапию, сердечная недостаточность прогрессировала и мужчина скончался.

"На течение заболевания однократное невыполнение медицинским персоналом перевязки не повлияло", - подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в омской городской больнице, несмотря на просьбы, отказались делать перевязку ноги пожилому тяжелобольному пациенту, находившемуся на стационарном лечении с заболеванием сердца. Перевязку пришлось делать сыну пенсионера в антисанитарных условиях. После этого руководство больницы уволило двух врачей - дежурного терапевта и хирурга.